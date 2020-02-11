Губернатор рассказал о герое Пензенского края Василии Кашенкове

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта рассказывает на своей странице в Twitter о героях Сурского края. 11 февраля глава региона поделился с подписчиками историей о Герое Советского Союза Василие Кашенкове.

«При прорыве обороны врага южнее Варшавы 15.01.1945 первым поднялся в атаку, личным примером увлекая за собой бойцов. 16 января, заменив раненого командира, принял командование батальоном, отразив контратаку», — написал Иван Белозерцев.

Звание Героя Советского Союза Василию Кашенкову присвоили 24 марта 1945 года.

#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Василий Кашенков, Герой Советского Союза. При прорыве обороны врага южнее Варшавы 15.01.1945 первым поднялся в атаку, личным примером увлекая за собой бойцов. 16 января, заменив раненого командира, принял командование батальоном, отразив контратаку pic.twitter.com/BcBHolsZwv — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) February 11 , 2020

Напомним, губернатор запустил на своей странице в Twitter проект, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему.