Губернатор рассказал о герое Пензенского края Василии Кашенкове

«При прорыве обороны врага южнее Варшавы
Звание Героя Советского Союза Василию Кашенкову присвоили 24 марта 1945 года.
#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Василий Кашенков, Герой Советского Союза. При прорыве обороны врага южнее Варшавы— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 11, 2020
15.01.1945первым поднялся в атаку, личным примером увлекая за собой бойцов. 16 января, заменив раненого командира, принял командование батальоном, отразив контратаку pic.twitter.com/BcBHolsZwv
Напомним, губернатор запустил на своей странице в Twitter проект, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему.