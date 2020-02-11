Холостякам пензенского зоопарка найдут вторую половинку

Сотрудники пензенского зоопарка рассказали в Сети о планах учреждения на 2020 год.

«Коллективу, как и посетителям, хочется, чтобы зоопарк не только оставался прекрасным местом для отдыха всей семьи, но и развивался», — написали работники на странице учреждения в Instagram.

Так, в зоопарке планируют построить вольеры для сурикатов, енотов и журавлей. Кроме того, сотрудники намерены обустроить бассейны для бурых медведей и тигров. Также в учреждении появятся несколько новых животных — пары для «холостяков». Например, работники зоопарка намерены приобрести пантеру для ягуара Азара, самку зебры для Мартина и белую медведицу для Умки.

Напомним, недавно в зоопарк прибыл самец полярного волка. Его привезли к местной обитательнице Инире.