Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензе прошла «Лыжня России»
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензенской области к интернету подключат 964 социально значимых объекта
Наши новости
Красная Книга Пензенской области доступна для скачивания
Холостякам пензенского зоопарка найдут вторую половинку
Для пензенцев в феврале пустят дополнительные поезда
Никольчанку арестовали за неуплату алиментов
Мария Львова-Белова и Сергей Васянин рассказали об особенностях конкурса «Лидеры России»
В Васильевке жителям расскажут о ситуации с водой в селе
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 68%
Жители Воскресеновки просят привести сельские дороги в порядок
В Пензенской области пожарные за сутки спасли из огня восемь человек
В Пензе студентам будут рассказывать о мерах соцподдержки семей с детьми

В Пензе весной начнут строить дорогу между Нефтяником и Зарей

11 февраля в 11:42 176 просмотров

В мэрии Пензы сообщили о завершении аукциона на строительство дороги, которая соединит поселок Нефтяник и микрорайон Заря, а также о сроке начала работ и их стоимости.

В пресс-службе городской администрации ИА «Пенза-Пресс» уточнили, что аукцион прошел 7 февраля, контракт с подрядчиком-победителем заключат 19 февраля.

«Срок начала работ — 1 апреля, завершения — 31 августа. Сумма контракта — 34 млн 79,44 тыс. руб. Финансирование будет вестись из трех бюджетов», — рассказали в мэрии.

Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин откликнулся на жалобы жителей микрорайонов Заря и Нефтяник относительно транспортного обеспечения. Он поручил провести ряд проверок и по их итогам принять необходимые меры.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...