Воронков обсудит с ректором МГУТУ им. Разумовского перспективы сотрудничества

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил министр образования региона Александр Воронков. Он поделился с подписчиками фото с Валентиной Ивановой в центре Пензы.
«Мы тесно сотрудничаем с ВПС с 2007 года и сегодня обсудим перспективы дальнейшей совместной работы на благо педагогического сообщества Пензенской области», — подписал он публикацию.
Ранее министр выкладывал в Instagram старые фото, на которых запечатлен в составе почетного караула. Он рассказал об акции, которая стартует 25 февраля, и пригласил пензенцев принять в ней участие.