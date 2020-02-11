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Воронков обсудит с ректором МГУТУ им. Разумовского перспективы сотрудничества

11 февраля в 12:15 86 просмотров

11 февраля Пензу с деловым визитом посетила председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (ВПС), ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Валентина Иванова.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил министр образования региона Александр Воронков. Он поделился с подписчиками фото с Валентиной Ивановой в центре Пензы.

«Мы тесно сотрудничаем с ВПС с 2007 года и сегодня обсудим перспективы дальнейшей совместной работы на благо педагогического сообщества Пензенской области», — подписал он публикацию.

Ранее министр выкладывал в Instagram старые фото, на которых запечатлен в составе почетного караула. Он рассказал об акции, которая стартует 25 февраля, и пригласил пензенцев принять в ней участие.

Фотография: Скриншот - https://www.instagram.com/p/B8a28hhFjdG/

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