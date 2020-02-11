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Красная Книга Пензенской области доступна для скачивания

11 февраля в 12:33 234 просмотра

На сайте регионального министерства лесного хозяйства опубликована печатная версия второго издания Красной Книги Пензенской области, посвященного животным.

Об этом информагентству сообщил старший лаборант кафедры «Зоология и экология» факультета физико-математических и естественных наук ПГУ Олег Полумордвинов, который является одним из авторов статей и корректором издания.

Как сказано в аннотации к справочнику, в нем содержится информация о редких видах животных, обитающих в Пензенской области, и о состоянии их популяций.

«Приведено описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, включающее сведения о их распространении, биологии, численности, лимитирующих факторах и мерах охраны. Все очерки иллюстрированы картами распространения видов, фотографиями или рисунками», — написали авторы.

Первая Красная Книга Пензенской области, посвященная фауне, появилась в 2005 году. В нее вошли 76 видов беспозвоночных и 92 позвоночных животных.

Прочитать и скачать обновленное издание (0+) можно по ссылке.

Фотография: фото Пенза-Пресс, скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/osnovnye-napravleniya/prirodnye-resursy-i-normirovanie/krasnaya-kniga-penzenskoy-oblasti/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B92.pdf?fbclid=IwAR10nrxCb9aCckB3obi_Bgsi7GO4GA1ju2k62DrVoMaCUYVGYu-LRDvjjA4

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