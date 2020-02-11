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Пензенец поймал в Суре форель, но ему не верят

11 февраля в 12:21 40 просмотров

Пензенские рыбаки затеяли в Сети спор. Они не могут поверить в то, что местный житель поймал в Суре форель.

Пост с фотографиями рыбы появился в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что поймал форель в реке возле ТЭЦ. Некоторые пользователи не поверили в то, что пензенец действительно сделал это, многие предположили, что рыбак купил речную обитательницу в магазине.

«Откуда там форель взялась?» — спросил Николай.

«Форель в Суре? Не верю! Не будет такая рыба водиться в этой воде», — написал Вася.

«На вранье смахивает», — отметил Alex.

«А семгу не поймал?» — пошутил Роман.

«В магазине рядом купил», — предположил Михаил.

Однако не все подписчики сообщества согласились с мнением пользователей. Они отметили, что форель в Суре водится, как и стерлядь. Они похвалили мужчину и посоветовали ему отпустить рыбку, чтобы она и дальше жила. Автор поста рассказал, что именно так он и сделал.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/nakrychok

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