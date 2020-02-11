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Пензенцы стали участниками юбилейного съезда НКО России

11 февраля в 12:38 174 просмотра

Делегация Пензенской области принимает участие в работе юбилейного съезда некоммерческих организаций России. Мероприятие проходит с 11 по 13 февраля на площадке социально-культурного центра РГСУ в Москве.

В работе съезда принимают участие более 800 человек. Среди них — представители Совета Федерации, Госдумы, Федерального Собрания РФ, органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций.

По данным пресс-центра правительства Пензенской области, регион на форуме представляют лидеры некоммерческих организаций: председатель регионального отделения Союза женщин России, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова, директор автономной некоммерческой организации «Центр образования «Интеллект-Пенза», член Общественной палаты Пензенской области Екатерина Кузнецова и другие.

В программу съезда включены пленарные заседания, посвященные государственной политике в области развития некоммерческого сектора РФ, защиты проектов, выставки, семинары, мастер-классы и многое другое.

«Основные мероприятия всероссийского форума посвящены вопросам совершенствования системы взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления, развитию социального предпринимательства в некоммерческом секторе, участию некоммерческих организаций в оказании социальных услуг населению», — подчеркнула Ольга Чистякова.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/214917/

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