Мэр пригрозил пензенским перевозчикам отзывом лицензии

В мэрии Пензы не уменьшается число жалоб горожан на работу общественного транспорта.

Данную тему поднял глава администрации Пензы Андрей Лузгин в ходе совещания 11 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Перевозчики должны соблюдать расписание движения. Люди пишут о ситуациях, когда из Арбеково не могли уехать в течение 45 минут — не было транспорта», — сообщил он.

Андрей Лузгин поручил городскому управлению транспорта и связи проверить, объективны ли претензии.

«В случае подтверждения подобных фактов, готовьте документы на отзыв свидетельства», — заявил мэр.

Напомним, сразу несколько обращений, касающихся работы общественного транспорта, поступило 10 февраля на прямой эфир главы региона, который он провел в соцсети «ВКонтакте». Губернатор Иван Белозерцев сообщил о покупке новых автобусов, а также о поручении администрации Пензы пересмотреть транспортную схему города с привлечением специалистов.