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Многодетным родителям будут помогать с работой

11 февраля в 12:44 176 просмотров

Российским многодетным семьям начнут помогать с работой вне зависимости от дохода, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. Помимо этого, они смогут пройти профессиональную переподготовку или обучение.

В настоящее время на социальный контракт могут рассчитывать малоимущие семьи или одинокие люди, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.

Члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова предложили расширить действие закона на те многодетные семьи, которые оказались в трудной ситуации, но доход на члена семьи превышает установленный минимум. По мнению авторов, это создаст достойные условия для содержания и воспитания детей.

Сенаторы отметили, что это не потребует дополнительных федеральных затрат. Сейчас проект закона внесли на рассмотрение депутатов Госдумы.


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