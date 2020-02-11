Многодетным родителям будут помогать с работой

Российским многодетным семьям начнут помогать с работой вне зависимости от дохода, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости . Помимо этого, они смогут пройти профессиональную переподготовку или обучение.

В настоящее время на социальный контракт могут рассчитывать малоимущие семьи или одинокие люди, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.

Члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова предложили расширить действие закона на те многодетные семьи, которые оказались в трудной ситуации, но доход на члена семьи превышает установленный минимум. По мнению авторов, это создаст достойные условия для содержания и воспитания детей.

Сенаторы отметили, что это не потребует дополнительных федеральных затрат. Сейчас проект закона внесли на рассмотрение депутатов Госдумы.