Пензенские классные руководители обменяются опытом

Мероприятие состоится на площадке областной библиотеки имени
На форуме обсудят передовые педагогические практики, также участники обменяются опытом и наладят сотрудничество в воспитании нового поколения, уточнили в пресс-центре регионального правительства.
«Классный руководитель играет огромную роль в воспитании школьников. Это не просто учитель, это наставник, воспитатель, самый близкий после родителей ребенку человек, с которым можно поделиться тем, что волнует, обсудить значимую для школьника информацию. Это ответственность и особый статус для педагога, что подчеркнул в своем послании президент страны», — отметил Иван Белозерцев.