Пензенские классные руководители обменяются опытом

В Пензе по инициативе губернатора Ивана Белозерцева пройдет форум «Семья и школа: ценность сотрудничества» (0+).

Мероприятие состоится на площадке областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 27 февраля. В его работе примут участие классные руководители, родители и психологи.

На форуме обсудят передовые педагогические практики, также участники обменяются опытом и наладят сотрудничество в воспитании нового поколения, уточнили в пресс-центре регионального правительства.

«Классный руководитель играет огромную роль в воспитании школьников. Это не просто учитель, это наставник, воспитатель, самый близкий после родителей ребенку человек, с которым можно поделиться тем, что волнует, обсудить значимую для школьника информацию. Это ответственность и особый статус для педагога, что подчеркнул в своем послании президент страны», — отметил Иван Белозерцев.