В Пензе привлекут архитекторов к созданию единой концепции рекламы

Мэр Пензы Андрей Лузгин в ходе совещания 11 февраля дал несколько указаний, касающихся рекламы на улицах города.

Андрей Лузгин напомнил чиновникам, что губернатор Иван Белозерцев во время прямого эфира, который прошел 10 февраля «ВКонтакте», обратил внимание на внешний вид зданий и сооружений в центре Пензы, приведение в нормативное состояние рекламных конструкций.

«Мы проводим рейды, демонтируем незаконные вывески, но облик города при этом существенно не меняется. Надо взять одну из улиц, где есть подобная ситуация, и довести работу до конца», — сказал мэр, обращаясь к сотрудникам рекламной службы города.

Он отметил, что все усилия в настоящее время направлены на ликвидацию незаконно установленных конструкций, «но есть вывески, размещенные в соответствии с требованиями, которые, тем не менее, портят облик города».

«Совместно с архитекторами предложите решение. Возможно, следует приводить эти конструкции к одному стилю или формату», — уточнил Андрей Лузгин.

Глава горадминистрации добавил, что новые требования нужно будет вводить постепенно, это позволит владельцам торговых точек дать время на необходимые мероприятия по замене несоответствующих конструкций, сообщили в пресс-службе мэрии.