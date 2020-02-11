В Пензе привлекут архитекторов к созданию единой концепции рекламы

Андрей Лузгин напомнил чиновникам, что губернатор Иван Белозерцев во время прямого эфира, который прошел 10 февраля «ВКонтакте», обратил внимание на внешний вид зданий и сооружений в центре Пензы, приведение в нормативное состояние рекламных конструкций.
«Мы проводим рейды, демонтируем незаконные вывески, но облик города при этом существенно не меняется. Надо взять одну из улиц, где есть подобная ситуация, и довести работу до конца», — сказал мэр, обращаясь к сотрудникам рекламной службы города.
Он отметил, что все усилия в настоящее время направлены на ликвидацию незаконно установленных конструкций, «но есть вывески, размещенные в соответствии с требованиями, которые, тем не менее, портят облик города».
«Совместно с архитекторами предложите решение. Возможно, следует приводить эти конструкции к одному стилю или формату», — уточнил Андрей Лузгин.
Глава горадминистрации добавил, что новые требования нужно будет вводить постепенно, это позволит владельцам торговых точек дать время на необходимые мероприятия по замене несоответствующих конструкций, сообщили в пресс-службе мэрии.