В Пензенской области досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта

С 20 марта по 13 апреля в Пензенской области пройдет досрочный период сдачи ЕГЭ.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, сдать экзамен досрочно смогут выпускники прошлых лет, студенты организаций профобразования, а также выпускники 2020 года — при наличии уважительных причин.

Досрочно пройти итоговую аттестацию на базе губернского лицея планируют 144 человека, в том числе 132 выпускника прошлых лет и учащихся профобразовательных организаций, 12 выпускников этого года.

Из них 135 человек пройдут аттестацию в форме ЕГЭ. Оставшиеся девять пензенцев сдадут государственный выпускной экзамен: восемь человек — выпускники вечерней школы и один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Для него организуют сдачу экзамена на дому, его время увеличат на полтора часа.