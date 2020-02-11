В Пензе до конца недели должны избавиться от гололеда на дорогах

Градоначальник отметил, что от жителей по-прежнему поступают жалобы на гололед. Часть из них была обозначена в ходе прямого эфира (0+) губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Выходите на места. До конца недели нужно устранить все замечания по обработке тротуаров, подходов к объектам образования и других проблемных участков», — поставил задачу чиновникам Андрей Лузгин.

Также мэр обратил внимание на состояние дорог и необходимость проведения ремонта аварийных участков. Для увеличения объемов работ обсуждалась возможность привлечения специализированной техники дорожных компаний, с помощью которой можно проводить мелко-ямочный ремонт при низких температурах, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Зимой было значительное количество вскрышных работ, в частности, по линии ООО «Горводоканал». На тех участках, где сейчас стоят временные заплатки, весной нужно проконтролировать, чтобы ресурсоснабжающая компания восстановила благоустройство в полном объеме с применением соответствующих материалов. Особенно это касается объектов, которые были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — поручил мэр.