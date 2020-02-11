Мария Львова-Белова: Решение об участии в «Лидерах России» было спонтанным

Автор проектов для людей с ограниченными возможностями «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова стала гостьей очередного выпуска «Темы дня» (16+) на телеканале «Экспресс». Она рассказала о том, как решилась принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России», как вышла в суперфинал и какие проекты сейчас для нее в приоритете.

«Решение об участии в конкурсе было очень спонтанным. Дело в том, что мой директор по развитию зарегистрировала меня и говорит: «Давай будем проходить. Почему все участвуют, а мы — нет?». И как-то так, скорее, играючи, начали проходить тест, смотреть, где наших знаний и компетенций недостаточно для того, чем мы занимаемся. Просто было интересно.

Когда мы уже прошли в полуфинал и пришло время ехать в Нижний Новгород, я категорично сказала, что не хочу, потому что был некий страх опозориться перед тем составом участников, который обычно представлен на подобном конкурсе. Но тут команда уже сказала: «Надо ехать». Вот так, собственно, я и попала на полуфинал «Лидеров России». […]

Задания, помимо сложности, заведомо даются в очень-очень короткий временной промежуток. Была задача по быстрому и эффективному набрасыванию идей, связанных с прорывом в демографии для Приволжского федерального округа. То есть вам выгружают огромную текстовую информацию на несколько десятков страниц, вы должны ее максимально быстро проанализировать и выдавать уже конкретные инструменты, которые, как вы считаете, будут эффективны в этом плане. А оценщики — профессиональные люди, потому что на «Лидерах России» работают лучшие HR-специалисты страны, туда собиралась лучшая команда. Просто получить возможность быть оцененным этой командой — это уже огромный плюс, потому что тебе потом дают обратную связь, рассказывают все твои плюсы, минусы.

В дальнейшем я буду однозначно расставлять приоритеты, и стройка [арт-поместья «Новые берега"] будет на первом месте. Но так как я, собственно, живу в многозадачности постоянной, я надеюсь, что и на «Лидеров России» тоже хватит времени. Но прежде всего, конечно, — дело, мои ребята и та идея, которое я продвигаю и которую хочу донести до других людей, и благодаря этому конкурсу в том числе».

Полный выпуск программы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Материал подготовлен Дмитрием Захаровым