Надругавшегося над бабушкой кузнечанина поймали через 8 лет

В Московской области спустя восемь лет задержали мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования школьницы из Кузнецка Пензенской области и действиях сексуального характера в отношении пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в июле 2011 года в Кузнецке мужчина попытался изнасиловать девочку, высказывая угрозы и применяя силу. Однако он не смог довести дело до конца, потому что услышал шум и, решив, что его могут застать, убежал. Тогда полицейские не смогли установить личность негодяя, но они продолжили работу.

«На судебную генетическую экспертизу были направлены вещественные доказательства, на которых злоумышленник оставил свои биологические следы. В январе 2020 года в следственное управление поступили результаты экспертного исследования, благодаря которому стало возможным установить личность мужчины, причастного к совершению данного преступления», — уточнили в ведомстве.

Им оказался 30-летний житель москвич, который раньше жил в Кузнецке. Его задержали в столице и привезли в Пензенскую область.

Во время расследования выяснилось, что в декабре 2012 года на пустыре он напал на пенсионерку. Мужчина похитил у нее 500 рублей и совершил насильственные действия сексуального характера, угрожая ножом. После он выехал в Подмосковье на заработки, а затем принял решение остаться там и жил на территории одного из дачных массивов.

Злоумышленника заключили под стражу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступлений и собирают доказательную базу. Они уже выяснили, что мужчина был судим за кражу и незаконное проникновение в жилище. Расследование продолжается.