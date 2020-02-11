Иван Белозерцев занял 6 место в медиарейтинге глав регионов ПФО

Индекс цитируемости губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за январь составил 19 894,1. Такие данные предоставила компания «Медиалогия».

Имя Ивана Белозерцева упоминали в СМИ 4 751 раз. Среди глав субъектов Приволжского федерального округа пензенский губернатор по цитируемости занял шестую строчку, по России — 22 место.

Лидером российского медиарейтинга за май стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 159 182,4), в Приволжском федеральном округе больше всего писали о главе Нижегородской области Глебе Никитине (56 017,9).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 43600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.