Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников

В Пензенской области за год почти на четверть (23,3%) выросло число мошенничеств: всего зафиксировано 1672 случая обмана, у жителей региона похитили 40 млн рублей. В связи с тревожной статистикой региональное УМВД подготовило памятку с советами, как обезопасить себя и своих близких от действий злоумышленников в Сети.

В управлении напоминают: интернет-мошенники могут действовать сотнями разных способов. Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо следовать следующим советам.

Не покупайте товар, не потрогав его

Следует избегать сделок с частичной либо полной предоплатой. Выбирайте такие условия, при которых товар сначала можно осмотреть, потрогать и проверить, и только затем — оплачивать его. Это возможно, если пользоваться услугами курьерской доставки.

Не сообщайте посторонним данные банковской карты и цифровые коды из SMS

Если посторонний человек уточняет все данные вашей карты, такие как ее срок действия, код безопасности с обратной стороны, ваши имя и фамилию, — ему останется один шаг до того, чтобы обчистить ваш счет до копейки. Последний рубеж защиты — цифровой код из SMS-сообщения. Как только незнакомец запрашивает у вас данные о карте, сразу же прекращайте разговор.

Не устанавливайте на свой телефон подозрительные приложения

Установите на свой мобильный телефон антивирусные программы. Не скачивайте приложения из ненадежных источников. Никогда не устанавливайте приложения по совету незнакомцев.





Напомним, при возникновении спорных ситуаций всегда можно обратиться за помощью по номерам: 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного).