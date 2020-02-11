На Tinkoff Rosafest протестировали инновацию для спортсменов

Словосочетание «инновации в спорте» вызывает двоякое ощущение — за последнее время было довольно много громких инфоповодов, и очередные ноу-хау не всегда шли на пользу спортсменам. Однако технология, которую протестировали на зимнем фестивале в Сочи, где уже по традиции собрались горнолыжники, сноубордисты и профессиональные райдеры, бесспорно, приблизит ее пользователей к новым вершинам.

В этом году ставший популярным зимний фестиваль Tinkoff Rosafest отметил пятилетний юбилей. Корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» лично удалось окунуться в атмосферу этого масштабного события и оценить удачное сочетание спорта и технологий.

Tinkoff Rosafest на курорте «Роза Хутор» образца 2020 года — это горные пейзажи, чистейший воздух, мощная образовательная программа, 200 часов живой музыки, эксклюзивные вечеринки в необычных локациях и, конечно же, спортивные соревнования для любителей и профессиональных райдеров. Одним из самых ярких событий фестиваля стало ночное фристайл-шоу в сноупарке Tele2: его онлайн-трансляцию посмотрели более 2,5 млн человек. А новинкой в этом году стала система видеофиксации событий, о которой мы расскажем более подробно.

Обеспечил спортсменов качественной видеосъемкой трюков оператор мобильной связи Tele2, который вновь выступил генеральным партнером фестиваля. Компания не только непрерывно развивает сеть и повышает качество связи, в том числе и в непростых горных ландшафтах, но и поддерживает стиль жизни своих абонентов. Следуя «другим правилам», Tele2 предложила особые условия покупки билетов на фестиваль своим клиентам, а также открыла для всех гостей мероприятия: бесплатный сноупарк, где установила оборудование для исполнения крутых трюков и систему видеофиксации заездов, которая придется по душе любителям горных лыж и сноубордов, а вскоре — скейтбордов, велосипедов BMX и других экстремальных видов спорта.

«Наша компания традиционно поддерживает зимние увлечения своих абонентов, связанные с проведением досуга в горах. Главная наша интеграция на Tinkoff RosaFest — это уникальный технологичный сноупарк с трамплином и фигурами для катания. При этом на входе в парк спортсмену на одежду приклеивается специальная RFID-метка. Все его действия фиксируются камерами, которые установлены по всему периметру. По результатам катания спортсмен получает полный набор видеоматериала с собственным участием. Просьбы к знакомым снять твои трюки, чтобы потом выложить видео в сеть, уходит в прошлое, теперь нужно просто зайти на специальный сайт и скачать медиафайлы. Сама RFID-система не нова, но мы первыми придумали использовать ее таким образом», — рассказал руководитель департамента по операционному маркетингу и развитию промо экспертизы Tele2 Артем Киракозов.

В результате спортсмен может посмотреть на свое выступление со всех сторон, обратить внимание на ошибки, а впоследствии — поработать над техникой и выложить в соцсети самые удачные или смешные моменты. В рамках фестиваля эту систему уже успешно опробовали 100 райдеров.

Быстро скачать видео своих выступлений спортсменам на «Роза Хуторе» не составляло труда: на всей территории курорта «летает» быстрый 4G-интернет от Tele2, и с каждым годом количество абонентов оператора на площадке фестиваля растет. Так, число гостей мероприятия из Пензы по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое. Пензенцам, как и другим клиентам, в рамках фестиваля был доступен ряд преимуществ. Например, у них была возможность приобрести тур на Tinkoff Rosafest со скидкой 10%, протестировать новейшие модели сноубордов и лыж в числе первых, а также попасть без очереди на мастер-классы по фристайлу и фрирайду. Как утверждают в компании, подобные активности для абонентов проводятся на постоянной основе, и в ближайшем будущем их ждет много других интересных предложений.