Пензенское реготделение СоюзМаш признано самым эффективным в 2019 году

В Москве состоялось заседание бюро Союза машиностроителей России. В ходе мероприятия стало известно, что пензенское региональное отделение СоюзМаш признали самым эффективным в 2019 году.

Заседание прошло под руководством вице-премьера по развитию промышленности, члена бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Юрия Борисова и председателя СоюзМаш России, главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Мы стараемся активно взаимодействовать с центральным аппаратом, с единомышленниками из других региональных отделений. Большую поддержку оказывают органы власти Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. Отделение установило контакты и со многими общественными институтами региона», — сказал председатель пензенского регионального отделения СоюзМаш Алексей Слугин.

Самым важным результатом работы стало решение о проведении международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2020» в Пензенской области. О том, как идет подготовка к этому масштабному событию, сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

«В настоящее время разработан проект календарного плана на все основные мероприятия форума, сформированы предложения по деловой и образовательной программам», — отметил он.

Зампред правительства Пензенской области также рассказал подробнее о площадке, где будет проходить форум — это комплекс «Чистые пруды». С 11 по 22 июля там будут жить, учиться, участвовать в интеллектуальных и других активностях порядка полутора тысяч молодых инженеров из разных регионов России и зарубежных стран, сообщили в пресс-центре облправительства.