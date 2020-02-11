Пензенские гимнастки поборются за выход на всероссийские соревнования

В Пензе во дворце спорта «Буртасы» состоятся чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.

В пресс-службе регионального минспорта уточнили, что победители турниров отправятся на всероссийские соревнования.

В чемпионате примут участие гимнастки 2004 года рождения и старше. Они будут выступать по программе мастеров спорта. Соревнования будут лично-командными.

На первенстве округа за победу по программе мастеров спорта будут бороться девушки 14 и 15 лет, а также 13-летние юниорки выступят с программой кандидатов в мастера спорта. Гимнастки 11−12 лет выполнят программу первого разряда.

От Пензенской области будут соревноваться 14 гимнасток: шесть спортсменок выступят на чемпионате округа и восемь — на первенстве.

Поболеть за девушек можно с 19 по 21 февраля в ДС «Буртасы». Возрастные ограничения — 0+.