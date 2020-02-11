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Губернатор пообщается с молодыми студенческими семьями

11 февраля в 15:58 118 просмотров

В Пензе 14 февраля состоится встреча губернатора Ивана Белозерцева со студенческими семьями.

Мероприятие состоится в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Участники обсудят проблемы молодых семей. Также глава региона пообщается с пензенцами на тему укрепления института брака.

В пресс-центре облправительства сообщили, что там же пройдет занятие «Школы материнства», лекции и мастер-классы на тему «Успешное ведение беременности» и «Социальные выплаты и льготы молодым семьям», в рамках которых будущие родители и молодые семьи смогут задать любые интересующие их вопросы представителям областных министерств образования, труда, социальной защиты и демографии, здравоохранения, а также пензенского отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Возрастные ограничения — 16+.

Напомним, о проведении встречи глава региона сообщил во время общения со студентами. Мероприятие прошло 25 января в областном драмтеатре.


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