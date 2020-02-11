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Внешнеторговый оборот Пензенской области составил более 560 млн долларов

11 февраля в 16:13 74 просмотра

Министерство экономики Пензенской области подвело итоги внешнеэкономической деятельности за 2019 год.

По данным пресс-службы министерства, внешнеторговый оборот региона составил 560,4 млн долларов. При этом экспорт товаров вырос на 3,2% (308 млн долларов), а импорт уменьшился на 7,4% (252,4 млн долларов).

В 2019-м пензенские товары поставляли в 86 стран мира. При этом более половины из них — страны СНГ. Лидирующие позиции сохраняет Казахстан, затем идут Беларусь и Украина.

«Мы наблюдаем устойчивый рост экспорта товаров из Пензенской области по объему и географии поставок. Во многом этому способствовало увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, в первую очередь, из числа малого и среднего бизнеса», — подчеркнул министр экономики Сергей Капралов.


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