В Сосновоборске раненый отбивался камнями от злодея

Установлено, что в ночь на 19 сентября мужчина с двумя знакомыми выпивал в доме жительницы Сосновоборска. Во время застолья он поссорился с одним из собутыльников, тот нанес удар. Драку решили продолжить во дворе. Когда они вышли на улицу, побитый неожиданно вонзил в оппонента нож. Раненый с товарищем убежал от нападавшего, при этом закидывая его камнями.

Сельчанин пояснил в суде, что не помнит, как в руках у него оказался нож, однако то, что его унизили и побили по голове, сохранил в памяти. За побои его собутыльника привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина, который пырнул ножом знакомого, был также наказан. Его приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, потерпевшему он выплатит 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В пресс-службе отметили, что осужденный ранее имел проблемы с законом.