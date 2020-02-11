Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют 418 многоквартирных домов
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Губернатор рассказал о герое Пензенского края Василии Кашенкове
Пензенские депутаты приведут в порядок ряд мемориалов к 75-летию Победы
Герои Победы: Сазанов Николай Архипович
Губернатор рассказал о герое Пензенской области Алексее Босове
В Пензе за полгода войны поймали не менее 60 немецких шпионов
Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам по 75 тысяч руб
Стартовал муниципальный этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»
«Царские ворота». Пензенцам предлагают окунуться в историю
В Пензу прибудет «Эшелон Победы»
Пензенцев приглашают вступить в Почетный караул

Губернатор вручил тамалинским ветеранам медали

11 февраля в 16:38 124 просмотра

11 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Тамалинский район. В рамках рабочей поездки прошло награждение ветеранов юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

«Жители Пензенской области, Тамалинского района в годы священной для нас войны проявляли образцы мужества и героизма. Многие из них отдали за Победу свою жизнь», — отметил Иван Белозерцев.

Медали получили участницы трудового фронта Клавдия Сергеевна Парыгина, Прасковья Сергеевна Павлова, Пелагея Федоровна Шадчина, Анна Прокофьевна Балашова, Мария Ивановна Пентковская, Анастасия Федоровна Федотова.

«Вы делали все для того, чтобы обеспечить фронт необходимым, внесли большой вклад в освобождение нашей Родины от фашизма. Низкий вам поклон», — сказал, вручая награды, глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что медаль учреждена указом президента России в честь юбилея Победы, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/75-let-pobedy/215038/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...