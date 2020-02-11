Губернатор вручил тамалинским ветеранам медали

11 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Тамалинский район. В рамках рабочей поездки прошло награждение ветеранов юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

«Жители Пензенской области, Тамалинского района в годы священной для нас войны проявляли образцы мужества и героизма. Многие из них отдали за Победу свою жизнь», — отметил Иван Белозерцев.

Медали получили участницы трудового фронта Клавдия Сергеевна Парыгина, Прасковья Сергеевна Павлова, Пелагея Федоровна Шадчина, Анна Прокофьевна Балашова, Мария Ивановна Пентковская, Анастасия Федоровна Федотова.

«Вы делали все для того, чтобы обеспечить фронт необходимым, внесли большой вклад в освобождение нашей Родины от фашизма. Низкий вам поклон», — сказал, вручая награды, глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что медаль учреждена указом президента России в честь юбилея Победы, сообщили в пресс-центре облправительства.