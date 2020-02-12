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Пензячка стала популярным фуд-блогером в Instagram

12 февраля в 03:32 124 просмотра

Блогера Викторию Баландину, уроженку Пензенской области, которая сейчас живет в Москве, пользователи Instagram знают как star_wika. В своем блоге девушка, у которой — 53 тысячи подписчиков, публикует простые рецепты вкусных блюд.

С корреспондентом «Пенза-Пресс» Вика поделилась своей историей и рассказала, почему ведение блога может являться основной работой.

«Блог я начала вести, когда родилась дочка. Чтобы не сойти с ума от бытовых дел, придумала себе такое хобби, — рассказывает Вика. — Ведение фудблога я выбрала, потому что люблю готовить и делаю это часто, а люди любят смотреть фудфото, им это интересно. Сейчас основной контент моей странички - фото с идеями простого, бюджетного меню для семьи на несколько дней. Многим это помогает не размышлять над вопросом: что же сегодня приготовить?

Сначала это была просто страничка, на которой я выкладывала фото разной еды без описания и рецептов. Так продолжалось до тех пор, пока одна подписчица не написала комментарий под фотографией: «Зачем нужны ваши фото, если нет рецепта?» После этого я стала писать полноценные посты. Первым поделилась рецептом крабового салата. Ингредиенты для него очень простые: крабовые палочки, кукуруза, огурец, капуста, яйца, лук и любая заправка. А самым популярным у подписчиков стал рецепт торта «Панчо».

У многих есть стереотип, что ведение блога — это больше развлечение, люди сами подписываются на страничку. Но это не так. Вика рассказывает о некоторых подводных камнях.

«Мои публикации часто выходили в топ, благодаря чему люди подписались на меня. Сейчас такое не помогает, и блогеры вынуждены покупать рекламу, чтобы о них узнало больше людей. Instagram учит меня взаимодействию с людьми, принимать критику, приобретать дополнительные навыки, ведь в своем блоге я — копирайтер, контент-менеджер, маркетолог, редактор…

Люди только видят конечный результат, а то, что было за кадром, уходит из вида, так и создается иллюзия легкости. Например, если год назад можно было выложить просто красивое фото, и ты уже попадал в топ, то сейчас нужно снимать качественное видео со штативом, светом, монтажом и, желательно, озвучкой».

За первый год блог Вики вырос с ноля до 51 тысячи подписчиков. Но на этом количестве она останавливаться не собирается.

Алина Кулькова

Фотография: crhbyijn https://www.instagram.com/p/B5cdfzuIyLh/

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