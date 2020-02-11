Пензенцы смогут провериться на онкозаболевания

13 февраля в Пензе пройдет очередное мероприятие (0+) в рамках месячника по борьбе с онкозаболеваниями. Узнать о мерах профилактики и получить консультацию врачей можно будет в торговом центре по ул. Суворова, 92.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, с 13:00 до 16:00 каждый желающий сможет провериться у врача-дерматолога, задать вопросы онкологу и определить факторы риска у специалистов по медпрофилактике.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня рак является одной из основных причин смерти в мире. За 11 месяцев прошлого года в Пензенской области от него умерло 2446 человек, из них 496, или 20% - трудоспособного возраста.

Чаще всего встречаются рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы и кожи. Ранее информагентство публиковало большой материал, в котором рассказывало о том, как ранняя диагностика онкозаболевания может спасти вам жизнь.

О том, как пензенские врачи подходят к лечению рака молочной железы, почитать можно здесь, о способах диагностики колоректального рака — в этом материале.