Центробанк снизил курс евро

По данным Банка России, курс доллара поднялся с 63,7708 руб. до 63,9490 руб., курс евро снизился — с 69,8226 руб. до 69,7684 руб.
Золото будет стоить 3 223,20 рублей за грамм, серебро — 36,57, платина — 1 984,05, палладий — 4 788,44.
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 12 февраля.
По данным Банка России, курс доллара поднялся с 63,7708 руб. до 63,9490 руб., курс евро снизился — с 69,8226 руб. до 69,7684 руб.
Золото будет стоить 3 223,20 рублей за грамм, серебро — 36,57, платина — 1 984,05, палладий — 4 788,44.
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