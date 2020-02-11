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В Тамалинском районе ввели в эксплуатацию вторую очередь элеваторного комплекса

11 февраля в 17:21 112 просмотров

Глава Пензенского региона Иван Белозерцев 11 февраля посетил агропромышленный объект в Тамалинском районе.

Генеральный директор Эргин Джем Рона сообщил, что предприятие специализируется на производстве, переработке и хранении зерновых культур, является одним из крупнейших в своем сегменте на территории области.

Первая очередь элеваторного комплекса мощностью 50 тысяч тонн введена в эксплуатацию в мае 2014 года. Объем инвестиций составил 500 млн рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

В четвертом квартале 2019-го в рамках инвестпроекта построена вторая очередь зернохранилища с емкостью загрузки 100 тысяч тонн. В сутки отгружается порядка 50 вагонов зерна. Инвестиции составили более 1,1 млрд рублей. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, готовится документация для лицензирования.

Иван Белозерцев поздравил руководителя инвестиционного проекта с завершением очередного этапа.

«Предприятие развивается, это заметно», — сказал он.

Губернатор также поддержал инициативу компании по обработке залежных земель и отметил, что пензенские власти активно помогают в этом.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/215047/

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