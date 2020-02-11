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Пензенцы показали превращение покалеченного кота в красивого пузатика

11 февраля в 17:54 108 просмотров

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» показали в Сети чудесное преображение покалеченного котика.

Фотографии пушистика волонтеры опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте». Они пояснили, что у кота, которого назвали Габриэль, была буквально 101 болячка. Работники фонда постепенно изгоняли каждую из организма животного.

«Бывают и такие запущенные случаи, а мы не из тех, кто боится трудностей. Вот уже полгода мы ведем борьбу за светлое будущее котика и сейчас, наконец, одержали победу!» — написали волонтеры.

Судя по фото, Габриэль не только выздоровел, но и поправился, превратившись в пухленькое облачко, которое ждет любящего друга. О том, как стать хозяином котика, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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