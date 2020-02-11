Губернатор выслушал проблемы жителей Тамалинского района

Починить дорогу до села Большая Сергеевка просила местная жительница Любовь Паршина.

«Ремонт дороги стоит в плане на 2021 год, проектно-сметная документация уже готова. Но обязательно нужен весовой контроль, потому что сельскохозяйственную продукцию по дороге возят, покрытие разбивают, а восстанавливать его желающих не видно. Дорогу надо делать и следить за ее сохранностью», — сказал Иван Белозерцев.

Любовь Михайлова также пожаловалась на то, что в селе закрыли почтовое отделение и теперь, чтобы оплатить коммунальные услуги, жителям Большой Сергеевки приходится ездить в районный центр за 20 километров.

«Это ведь не единичная проблема, нужен системный подход к ее решению», — отметил Иван Белозерцев и дал поручение проанализировать ситуацию во всех районах Пензенской области.

Глава региона подчеркнул, что, возможно, вопрос можно решить с помощью «мобильных почтамтов», сообщили в пресс-центре облправительства.

Жительница Тамалы Наталья Титова просила привести в порядок дорогу на улице Лермонтова.

«Дорогу отремонтируют, я ставлю этот вопрос на контроль», — ответил губернатор.

По поводу ремонта дороги на другой улице Тамалы, Молодежной, к главе региона обратился Евгений Сапелкин. Он также просил обустроить пешеходный переход на перекрестках улиц Луначарского и Коммунистической, где ходят в школу дети.

Иван Белозерцев потребовал от главы администрации Тамалинского района обеспечить безопасность пешеходов, а также начать разрабатывать проектно-сметную документацию на ремонт дороги.

«Мы очень интенсивно работаем в части дорожного строительства, но фронт работ еще широкий», — сказал губернатор.