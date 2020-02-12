События в цифрах: ЕГЭ, ОРВИ, новая школа в Чемодановке

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

Из Пензенской области в 2019 году в 100 стран мира было экспортировано товаров на сумму в 308 миллионов долларов.

В Пензенской области в 2019 году в результате отказа от абортов родились 257 детей.

В 2019 году экспорт продукции агропромышленного комплекса Пензенской области составил 97,4 миллиона долларов, или 110,7% к уровню 2018-го.

В 2020 году в Пензенской области ЕГЭ будут сдавать 5290 выпускников.

В Пензенской области за семь дней зафиксировано 4059 случаев ОРВИ. В Пензе на карантин закрыто 103 класса в 24 школах.

В 2021 году начнется строительство школы на 375 мест в селе Чемодановка Бессоновского района.