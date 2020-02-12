Герои Победы: Сазанов Николай Архипович

В эти дни 75 лет назад бойцы первого Белорусского фронта принимали участие в Висло-Одерской операции, фактически открывшей Красной Армии путь на Берлин. В рамках рубрики «Герои Победы» телеканал « Экспресс » подготовил короткий рассказ об одном из наших земляков Герое Советского Союза Федоре Кузьмиче Сарычеве.

Федор Кузьмич Сарычев родился 19 февраля 1918 года в селе Азарапино Наровчатского района Пензенской области. В 1940 году был призван на службу в Красную Армию, в 1941-м году окончил курсы младших лейтенантов, в 1942 году — курсы «Выстрел», с июля 1942-го воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Гвардии капитан Федор Сарычев отличился во время освобождения Польши. 14 января 1945 года его батальон прорвал мощную вражескую оборону с Магнушевского плацдарма, нанеся противнику большие потери. Закрепившись на захваченных рубежах, он успешно отразил все вражеские контратаки. 19 февраля 1945 года Сарычев погиб в боях за Познань. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно за мужество проявленное в Висло-Одерской операции.