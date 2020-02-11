В Пензенской области изменили место проведения региональной Масленицы (видео)

Пензенцы по-новому отметят Масленицу (0+). Городским центром этого праздника останется парк имени Белинского, а областной расположится в Кузнецком районе на территории усадьбы Радищевых. Там организаторы постараются воссоздать атмосферу гуляний XIX века.

Старинные игры, обычаи и, конечно, блины — неотъемлемые символы Масленицы. Этот праздник с давних пор ассоциируется у россиян с окончанием зимы. Эти традиции соблюдают и в Пензенской области, но в 2020 году народные гуляния примут совершенно иной размах. Региональная Масленица впервые пройдет в Кузнецком районе на территории усадьбы Радищевых.

«Хотим воссоздать атмосферу XIX века, чтобы каждый гость мероприятия мог почувствовать себя крестьянским мальчишкой, девчонкой или барыней, барином», — сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Сейчас идет подготовительная работа. Уже определили, какие площадки будут работать на территории усадьбы Радищевых. Среди них — фотозона, где можно будет облачиться в костюмы XIX века, прилавки ремесленников и игровые зоны. Также планируется организовать самый большой в Пензенской области масленичный хоровод. Кстати, это будет далеко не единственный праздник или фестиваль, который в нашем регионе выйдет на новый уровень.

«Впервые планируется проведение фестиваля «Юконский ворон» (12+) совместно с Русским географическим обществом. Это тема Загоскина, это новая точка — село Николаевка, где раньше не проводились никакие фестивали», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Все желающие смогут отметить Масленицу сразу несколько раз. Торжества в усадьбе Радищевых пройдут 29 февраля, а 1 марта окончание зимы в Пензе по традиции отпразднуют в парке имени Белинского, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.