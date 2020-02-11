В областной олимпиаде по ОБЖ приняли участие 50 пензенских школьников

В Пензе прошел региональный этап всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Ее участники 10 февраля демонстрировали свои знания в теории, а на следующий день они выполняли практические испытания.

Сколько человеческих жизней было спасено за время, пока длилась олимпиада по ОБЖ, осталось тайной. Наблюдатели фиксировали лишь правильность действий старшеклассников. Региональный этап всероссийского конкурса собрал более 50 участников. Юноши и девушки из Пензы, Кузнецка, Земетчинского и Бековского районов. Многие приехали с наставниками, которые уверены, что ОБЖ — главный в школьной программе предмет, хотя по нему и не сдают ни ГИА, ни ЕГЭ.

Практическая часть олимпиады включала в себя несколько этапов — медицину, туризм, гражданскую оборону и пожарную охрану. По легенде заданий, старшеклассники должны были своими силами справиться с экстренной ситуацией. Так, организаторы предложили им, надев снаряжение, покинуть зону радиационного заражения и преодолеть в этой экипировке минное поле.

Едва ли не половину участников олимпиады составили девушки. Углубленные знания по ОБЖ могут быть жизненно важными, ведь в экстремальной ситуации может оказаться каждый.

«Банальный кусочек мела может доставить массу неприятностей, если мы неправильно им пользуемся. С нами может плохо поступить стиральная машина или любой другой предмет, приносящий пользу. Любой объект имеет негативные и позитивные свойства и качества», — отметила председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ Ольга Филатова.

Для многих старшеклассников участие в олимпиаде — это первый шаг на пути к карьере военного или сотрудника МЧС. Полученные на испытании оценки обязательно будут учтены при поступлении в вузы, сообщает телеканал «Экспресс».