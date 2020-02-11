Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют 418 многоквартирных домов
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
В Пензенской области изменили место проведения региональной Масленицы
В Пензенской области досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта
Пензенские классные руководители обменяются опытом
Воронков обсудит с ректором МГУТУ им. Разумовского перспективы сотрудничества
Зареченский ТЮЗ получит около 5 млн рублей
Обладатель «Хрустальной совы» учит пензенцев играть в «Что? Где? Когда?»
В Пензенской области начали подготовку к 23 Февраля
Выпускники пензенских школ сдадут тренировочный экзамен перед ЕГЭ
Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе
В трех пензенских школах стартовал чемпионат по финансовой грамотности

В областной олимпиаде по ОБЖ приняли участие 50 пензенских школьников

11 февраля в 21:34 34 просмотра

В Пензе прошел региональный этап всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. Ее участники 10 февраля демонстрировали свои знания в теории, а на следующий день они выполняли практические испытания.

Сколько человеческих жизней было спасено за время, пока длилась олимпиада по ОБЖ, осталось тайной. Наблюдатели фиксировали лишь правильность действий старшеклассников. Региональный этап всероссийского конкурса собрал более 50 участников. Юноши и девушки из Пензы, Кузнецка, Земетчинского и Бековского районов. Многие приехали с наставниками, которые уверены, что ОБЖ — главный в школьной программе предмет, хотя по нему и не сдают ни ГИА, ни ЕГЭ.

Практическая часть олимпиады включала в себя несколько этапов — медицину, туризм, гражданскую оборону и пожарную охрану. По легенде заданий, старшеклассники должны были своими силами справиться с экстренной ситуацией. Так, организаторы предложили им, надев снаряжение, покинуть зону радиационного заражения и преодолеть в этой экипировке минное поле.

Едва ли не половину участников олимпиады составили девушки. Углубленные знания по ОБЖ могут быть жизненно важными, ведь в экстремальной ситуации может оказаться каждый.

«Банальный кусочек мела может доставить массу неприятностей, если мы неправильно им пользуемся. С нами может плохо поступить стиральная машина или любой другой предмет, приносящий пользу. Любой объект имеет негативные и позитивные свойства и качества», — отметила председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ Ольга Филатова.

Для многих старшеклассников участие в олимпиаде — это первый шаг на пути к карьере военного или сотрудника МЧС. Полученные на испытании оценки обязательно будут учтены при поступлении в вузы, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...