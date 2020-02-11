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На олимпиаду имени Татлина в Пензу приедут ребята из 43 регионов страны

11 февраля в 22:28 124 просмотра

Пенза готовится стать центром детского архитектурно-художественного творчества. В регионе в 17 раз пройдет олимпиада основателя русского авангарда, художника Владимира Татлина (6+). В конкурсе примут участие школьники, студенты специализированных вузов и колледжей, которые занимаются творчеством и мечтают связать свою жизнь с архитектурой и дизайном. Олимпиада объединит не только учащихся из 43 регионов страны, но и впервые — молодых людей из Израиля, Украины, Казахстана и Узбекистана.

Чтобы ребятам было интереснее, организаторы решили отойти от стандартов и предложили студентам пофантазировать.

Всех участников разделят на две категории — школьники и студенты. Для каждой подготовлены профильные задания.

«В формате фестиваля предусмотрено проведение выставки учащихся, предметных олимпиад по графике, по композиции, по рисунку и живописи, а также фотовыставка и конкурс видеороликов», — сказал проректор по непрерывному образованию ПГУАС Евгений Рылякин.

Еще школьников и студентов ждут конференции и семинары, в рамках которых обсудят вопросы архитектуры, а также реабилитации жилого пространства города. Участники смогут обменяться опытом, обсудить интересующие вопросы, но самое приятное ждет победителей каждого направления олимпиады: они смогут рассчитывать на льготы при поступлении.

Площадкой конкурса станет Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Торжественное открытие запланировано на 17 февраля, сообщает телеканал «Экспресс».


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