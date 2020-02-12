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Пензенские школьники и студенты пишут письма ветеранам

11 февраля в 23:36 164 просмотра

Пенза присоединилась к всероссийской акции «Письмо ветерану» (0+). Ее суть в том, что молодое поколение, школьники и студенты, пишут послания землякам, которые защищали Родину в годы войны. Эти письма дойдут быстро, и точно не затеряются, лично фронтовикам их вручат волонтеры Победы.

Письма с фронта и на фронт сейчас — редкие семейные реликвии. Формат возрождают волонтеры Победы. Правда, в этом случае одно поколение пишет другому. В колледже пищевой промышленности подросткам рассказывают об Александре Балакшине и Викторе Пауле. Свои письма подростки тоже пишут адресно — о бесконечной благодарности, о своих прабабушках и прадедушках.

Это всероссийская акция, впервые она появилась в 2016 году. Тогда формат был принципиально другим: авторы писем повествовали исключительно о том, как их семьи пережили войну. Среди тех подростков был и нынешний организатор акции в Пензе Дмитрий Шлыков.

«Мой прадед, Захаркин Филипп Васильевич, был участником советстко-финской войны и битвы за Сталинград, он получил там ранение, вернулся домой, прожил долгую и счастливую жизнь, работал бригадиром под Пензой», — рассказал он.

С 2020 года главное для организаторов — это поздравить ветеранов. Письма, которые написали 17-летние ребята, ветераны Александр Балакшин и Виктор Пауль получат 23 февраля в День защитника Отечества. Волонтеры Победы передадут их фронтовикам лично, сообщает телеканал «Экспресс».


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