Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют 418 многоквартирных домов
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
На олимпиаду имени Татлина в Пензу приедут ребята из 43 регионов страны
В областной олимпиаде по ОБЖ приняли участие 50 пензенских школьников
В Пензенской области изменили место проведения региональной Масленицы
В Пензенской области досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта
Пензенские классные руководители обменяются опытом
Воронков обсудит с ректором МГУТУ им. Разумовского перспективы сотрудничества
Зареченский ТЮЗ получит около 5 млн рублей
Обладатель «Хрустальной совы» учит пензенцев играть в «Что? Где? Когда?»
В Пензенской области начали подготовку к 23 Февраля
Выпускники пензенских школ сдадут тренировочный экзамен перед ЕГЭ

В Пензе стартовал конкурс патриотической песни «Февральский ветер»

12 февраля в 00:32 106 просмотров

У десятков пензенских детей появилась возможность заявить о своем вокальном таланте. В областном центре проходит конкурс патриотической песни «Февральский ветер» (0+). За звание лучшего борются ансамбли и солисты в возрасте от 8 до 18 лет.

Преподаватель вокала из Пачелмы Надежда Верхова привела для участия в конкуре дочку. Оставшиеся до выступления на сцене минуты они использовали, чтобы еще раз отрепетировать выбранную песню.

«Мой прадед, Лепешкин Владимир Иванович, пережил блокаду Ленинграда, поэтому мы посчитали своим долгом принять участие в этом мероприятии», — сказала она.

Так или иначе, каждое из выбранных конкурсантами музыкальных произведений связано с темой войны и Победы. Районный этап отбора конкурса «Февральский ветер» уже прошел. В течение ближайших двух дней в Доме молодежи выступят лучшие представители муниципальных образований и городских округов области. Для кого-то из них эта сцена может стать основой будущих побед.

В финал конкурса выйдут лауреаты первой, второй и третьей степени в каждой из номинаций и в каждой возрастной категории. Также у жюри есть право пропустить дальше кого-то из дипломантов. В итоге на большом концерте (0+) 20 февраля будет представлено около 40 различных номеров, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...