Уроженец Кузнецка подозревается в преступлении восьмилетней давности (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области взяли под стражу мужчину, который, предположительно, 2011 году попытался совершить насилие над ребенком, а в 2012-м совершил разбойное нападение на пенсионерку. Подозреваемого удалось разыскать в Московской области, куда он переехал после содеянного.

Гаражные массивы, в которых почти не встретить прохожих, а по вечерам нет света. В таком безлюдном месте в Кузнецке в июле 2011 года девочка стала жертвой преступления. Подозреваемого задержали только спустя восемь лет.

«Неизвестный ей молодой человек пытался совершить насильственные действия, но он не успел довести дело до конца, так как услышал шум и, решив, что его могут застать на месте, скрылся», — рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уже позднее выяснилось, что тот же мужчина может быть причастен к разбою. По версии следствия, в 2012-м он напал на женщину 1941 года рождения, украл у нее 500 рублей, после чего изнасиловал пенсионерку.

«В январе 2020 года была получена информация о причастности к преступлению жителя Кузнецкого района, в это время он находился на территории Московского региона. В ходе работ с подозреваемым было установлено, что на момент совершения этих преступлений он был в сильном алкогольном опьянении», — прокомментировал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Сергей Устинов.

Подозреваемого удалось перевезти из Московской области в наш регион. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.