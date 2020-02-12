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В школах Пензы сдерживают развитие и распространение ОРВИ (видео)

12 февраля в 01:35 134 просмотра

В Пензе на карантине продолжают оставаться 94 класса в 31 образовательном учреждении города. На внеплановые каникулы ушли все ученики школы № 59.

Пока классы закрыты на карантин, в образовательных учреждениях проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение развития и распространения ОРВИ.

«Проводится обработка всех помещений образовательного учреждения с применением дезинфицирующих средств, постоянно все проветривается, соблюдается воздушно-тепловой режим, ведется постоянный мониторинг заболеваемости в классах, которые остались, и тех, которые на карантине», — рассказала заместитель начальника отдела управления образования Пензы Светлана Котельникова.

Пока больные лечатся, остальных школьников перевели на дистанционное обучение. Ученики ежедневно получают задания от учителей. Это позволит не отстать от программы, а значит, школьникам не придется наверстывать большие объемы материалов или отменять весенние каникулы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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