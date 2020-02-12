В школах Пензы сдерживают развитие и распространение ОРВИ (видео)

Пока классы закрыты на карантин, в образовательных учреждениях проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение развития и распространения ОРВИ.
«Проводится обработка всех помещений образовательного учреждения с применением дезинфицирующих средств, постоянно все проветривается, соблюдается воздушно-тепловой режим, ведется постоянный мониторинг заболеваемости в классах, которые остались, и тех, которые на карантине», — рассказала заместитель начальника отдела управления образования Пензы Светлана Котельникова.
Пока больные лечатся, остальных школьников перевели на дистанционное обучение. Ученики ежедневно получают задания от учителей. Это позволит не отстать от программы, а значит, школьникам не придется наверстывать большие объемы материалов или отменять весенние каникулы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.