Михаил Торгашин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда и занятость населения»

Повысить производительность труда, создать новые рабочие места и обеспечить достойную заработную плату сотрудникам. Для достижения этих целей в Пензенском регионе реализуется национальный проект «Производительность труда и занятость населения». Михаил Торгашин рассказал о том, насколько успешно реализуется программа и каковы ее первые результат.