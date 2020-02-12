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Михаил Торгашин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда и занятость населения»

12 февраля в 03:01 126 просмотров

Гостем очередного выпуска программы «Кабинет министров» (16+) стал министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин.

Повысить производительность труда, создать новые рабочие места и обеспечить достойную заработную плату сотрудникам. Для достижения этих целей в Пензенском регионе реализуется национальный проект «Производительность труда и занятость населения». Михаил Торгашин рассказал о том, насколько успешно реализуется программа и каковы ее первые результат.


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