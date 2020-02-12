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Россияне смогут оплатить льготный проезд обычной банковской картой

12 февраля в 09:07 160 просмотров

Студенты, многодетные родители, пенсионеры и другие льготники смогут оплатить проезд с учетом льгот обычной банковской картой.

Как сообщают «Известия», сервис станет доступным уже в 2020 году в нескольких десятках регионов России. В том числе — в Алтайском крае, Кировской области и Республике Коми. Нововведение позволит россиянам без очередей и трудностей оплатить проезд с учетом скидки, а регионам — сэкономить на транспортных картах. Проект использования банковского «пластика» в качестве льготного проездного уже запущен в Горно-Алтайске.

Отмечается, что для регистрации своей банковской карты в качестве социальной льготнику достаточно один раз обратиться в управление социальной помощи или отделение ПФР. При этом дополнительных документов собирать не придется.

Функцию оплаты льготного проезда с помощью обычной банковской карты можно реализовать только на национальном «пластике» — поправки в закон, закрепляющие это правило, вступили в силу с 30 января 2020-го. В НСПК работают над платформой, позволяющей оплачивать картой «Мир» проезд в любом российском регионе.


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