Бековчанин погиб от удара топором по голове

В Пензенской области 55-летнего жителя Беково будут судить за то, что он избил топором своих собутыльников, один из которых умер.

Следствие установило, что днем 29 ноября мужчина сидел у себя дома в поселке Беково. К нему приехали друг и знакомый. Когда мужчины выпивали, к компании присоединилась женщина.

Как позже пояснил хозяин дома, его друг без причины ударил его по лицу. В ответ он взял топор и стукнул по голове. В порыве гнева он переключился на нового знакомого, которого также ударил несколько раз по голове топором и избил.

В итоге первого мужчину госпитализировали, через несколько дней он умер в больнице. Второй же получил незначительные травмы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Злоумышленник в настоящее время находится под стражей. Его дальнейшую судьбу решит суд, куда направили уголовное дело для рассмотрения.