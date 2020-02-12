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Пензенская область вошла в топ-50 регионов с недорогим лечебным отдыхом

12 февраля в 09:24 128 просмотров

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг регионов России, где в весеннее и зимнее время можно дешевле всего отдохнуть и оздоровиться в санатории.

При составлении рейтинга эксперты портала руководствовались данными одного из российских сервисов бронирования путевок. Пензенская область оказалась в списке 50 регионов по дешевизне санаторного отдыха и лечения в 2020 году.

Основным критерием для включения в рейтинг являлась стоимость суточного проживания, питания и лечения до 2000 рублей зимой и весной. В Пензенской области можно найти предложения по отдыху за 1900 рублей, она расположилась на 47 строчке. Дешевле всего — санаторный отдых в Курганской области, он обойдется в 1000 рублей в день. Далее следуют Приморский край (1100 рублей) и Тамбовская область (1150 рублей).


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