Пензенская область вошла в топ-50 регионов с недорогим лечебным отдыхом

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг регионов России, где в весеннее и зимнее время можно дешевле всего отдохнуть и оздоровиться в санатории.

При составлении рейтинга эксперты портала руководствовались данными одного из российских сервисов бронирования путевок. Пензенская область оказалась в списке 50 регионов по дешевизне санаторного отдыха и лечения в 2020 году.



Основным критерием для включения в рейтинг являлась стоимость суточного проживания, питания и лечения до 2000 рублей зимой и весной. В Пензенской области можно найти предложения по отдыху за 1900 рублей, она расположилась на 47 строчке. Дешевле всего — санаторный отдых в Курганской области, он обойдется в 1000 рублей в день. Далее следуют Приморский край (1100 рублей) и Тамбовская область (1150 рублей).