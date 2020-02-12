Онлайн-брифинг с министром экономики региона Сергеем Капраловым
В Пензенской области в 2020 году отремонтируют 418 многоквартирных домов
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Герои Победы: Сазанов Николай Архипович
Губернатор вручил тамалинским ветеранам медали
Губернатор рассказал о герое Пензенского края Василии Кашенкове
Пензенские депутаты приведут в порядок ряд мемориалов к 75-летию Победы
Герои Победы: Сазанов Николай Архипович
Губернатор рассказал о герое Пензенской области Алексее Босове
В Пензе за полгода войны поймали не менее 60 немецких шпионов
Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам по 75 тысяч руб
Стартовал муниципальный этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»
«Царские ворота». Пензенцам предлагают окунуться в историю

В Пензе ветеран подарил библиотеке уникальные издания

12 февраля в 09:36 104 просмотра

Пензенская областная библиотека имени Лермонтова получила в дар книги от ветерана Великой Отечественной войны.

Полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент Александр Балакшин предоставил книги из своей личной библиотеки.

Коллекция состоит из книг о Великой Отечественной войне, а также изданий исторической, художественной и технической тематики. Особую ценность имеют издания военных лет, в том числе — газета «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года.

«Подаренные книги и документы займут достойное место в фондах библиотеки и найдут своего читателя, а также отправятся в «путешествие» на библиомобиле по районам Пензенской области», — сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Фотография: http://minkult.pnzreg.ru/news/12307/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...