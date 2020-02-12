Пензенцы могут смотреть телеканал «Экспресс» в перемотке с «Ростелекомом»

Круглосуточный региональный телеканал транслируется на 21 кнопке. Теперь телезрители могут ставить передачи на паузу, пользоваться перемоткой и смотреть пропущенные выпуски из архива. Кроме того, пользователь имеет возможность записывать видеоконтент в собственное облачное хранилище.

«Мы создали новый медиахолдинг, в который вошли радиостанции, интернет-СМИ и телеканал «Экспресс». Сейчас продюсеры и редакторы работают над обновлением программной сетки, при этом в эфире останутся полюбившиеся многим телезрителям информационные и авторские передачи. Благодаря сервису «Ростелекома» любой видеоконтент можно посмотреть в удобное для пользователя время», — отметил генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов.

Абоненты интерактивного телевидения Wink имеют возможность подключить управление просмотром прямо с экрана в меню сервиса.

«Управление просмотром» доступно для большей части телеканалов. Это одна из самых популярных опций интерактивного ТВ, которой пользуется каждый второй абонент. Многие зрители «Экспресса» по достоинству оценят преимущества сервиса, когда любой член семьи может планировать просмотр телепередач», — подчеркнул директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Wink — это мультимедийная платформа, которая объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).