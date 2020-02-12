Пензенцы подали более 3500 заявок на льготные путевки в лагеря

Более 3500 пензенцев подали заявки на получение путевок в детские лагеря. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Сергей Волков во время записи очередной программы «Тема дня» (16+) телеканала «Экспресс».

Чиновник напомнил, что 3 февраля на сайте www.leto58.ru стартовал первый этап заявочной кампании на приобретение путевок в детские лагеря.

«По данным на 4 февраля, введены данные более 3500 детей. В течение всего месяца горожане смогут зарегистрироваться в электронной системе, при необходимости получить консультацию у специалистов по телефонам, указанным на сайте, скорректировать введенные данные, если обнаружатся ошибки или недочеты», — сообщил Сергей Волков.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, второй этап кампании начнется 2 марта. В этот день с 9:00 в личном кабинете появится кнопка «Записаться в очередь», нажав которую, родители смогут поставить детей в электронную очередь и получить талон с указанием места и времени приема документов для приобретения путевки.

Подробнее о летней оздоровительной кампании и ценах на путевки можно прочитать на сайте.

Запись программы «Тема дня» с участием Сергея Волкова доступна по ссылке.