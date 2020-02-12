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Иван Белозерцев поделился историей героя Николая Крылова

12 февраля в 10:27 128 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.

«Вчера были в Тамалинском районе, который является Родиной Николая Крылова, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза. Отличившимся в Великую Отечественную войну и войну с Японией.

В августе 1942 г. срочно вызван в Сталинград и назначен начальником штаба 62-й армии, которая вела ожесточенные уличные бои в городе. До прибытия в Сталинград Маршала В. И. Чуйкова почти месяц командовал армией», — написал Иван Белозерцев 12 февраля.

Напомним, Иван Белозерцев сообщил о старте проекта (0+), в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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