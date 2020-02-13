Пензенцам рассказали о герое Анатолии Краснове

Советский военачальник, генерал-майор Анатолий Краснов родился в Пензе в 1906 году. В наши дни на фасаде дома № 48 по улице Бакунина, где прошли детские и юношеские годы героя, установлена мемориальная доска, а улица Южная была переименована в его честь в 1985 году.

«Но сейчас нередко мероприятия, которые проводятся в различных учреждениях города, даже по теме блокадного Ленинграда, обходятся без упоминания его имени», — отметили авторы поста.

Сотрудники архива решили напомнить пензенцам о герое, они приводят большое интервью с Анатолием Красновым, которое было опубликовано в 1940 году в газете «Сталинское знамя». Его беседа с журналистом состоялась в Пензе во время короткого отпуска. Анатолия Краснова застали за игрой в шахматы с отцом.

Приводим текст статьи об Анатолии Краснове.

«Шел конец сентября 1929 года. Анатолий — он был курсант-одногодичник, посланный в деревню для организации колхоза, — должен быть возвратиться в свой полк. Его вызвали сдать экзамен. Анатолий распрощался с колхозниками, когда они сняли свой первый колхозный урожай. Сдав экзамен на среднего командира и демобилизовавшись, Анатолий Андреевич по просьбе колхозников снова вернулся в Спиридоновку и прожил здесь до 1934 года. Много поработал в колхозной деревне Анатолий Андреевич: организовал спиридоновское кустовое отделение, затем домашкинскую машинно-тракторную станцию.

В 1934 году Краснова «Трактороцентр» отозвал для работы агрономом-плановиком в Дергуновской МТС, откуда он был переброшен в Бугуруслан, а затем в родной город Пензу. Здесь до марта 1936 года работал в Куйбышевском птицетресте. Отсюда призвали его в Красную армию и вскоре, назначили штабом стрелкового батальона, направили на финляндскую границу. В 1937 году Анатлий Андреевич Краснов командир батальона, того самого батальона (батальон 68 полка 70 стрелковой дивизии), с которым он 30 ноября 1939 года перешел по приказу высшего командования государственную границу и ринулся в бой против белофиннов за Родину, за Сталина.

Бой в лесу.

Было суровое морозное утро. Путь красным бойцам преградила мелководная, но быстрая и бурная река Сестра. Финны вели беспрерывный ружейный и пулеметный огонь — били по переправе. Но ни река, ни ливень не остановили лейтенанта Краснова и его храбрых бойцов. Ни минные поля, ни завалы, ни надолбы не поколебали их отваги. Преодолевая препятствия, красные бойцы, форсировав реку и лес, дошли до «несокрушимой» линии Маннергейма. Здесь, изучив расположение противника, решили разгромить его. С именем Сталина пошли войны батальона Краснова на штурм линии маннергеймовских укреплений. В это время наступление началось по всему фронту.

(По современным данным 70 СД была на западе Линии Маннергейма и дважды в декабре и феврале пыталась ее неудачно штурмовать).

Уверенно вел вперед на врага Анатолий Краснов свой батальон. Под Тайполо (трудно локализовать, под знаменитым укрепрайоном Тайпале дивизия в боях не участвовала), в лесу, завязался бой. Местность была незнакомая и батальон попал в окружение. Финны замкнули красный батальон в кольцо. Велика была опасность, но лейтенант сохранил спокойствие. Он любил и знал каждого бойца своего батальона и умел вовремя воодушевить его. Краснов отдал распоряжение по ротам: «Держаться, иду на помощь». Сам занял место в головном танке и взял боевой курс… Это была стремительная, молниеносная атака. Грозные советские танки ураганным пулеметным огнем начисто уничтожили сомкнувшихся вокруг белофиннов.

На остров Хануккало. (правильно Ханнуккалан-Саари, в советское время там находилась деревня «Майская»).

Лютая февральская стужа. Взят Юханес… Лейтенант Краснов, наступая во втором эшелоне, занял в ночь местечко Неймеля и, выполняя приказ командования, развернул наступление на остров Ханукало.

Не отдадим нашей славы товарищи! С Честью выполним боевое задание! — обратился он к бойцам.

На врагов обрушился огневой вал, и первая рота совершив бросок на правом фланге, вступила на остров. Ринулась в бой вторая рота. Это шел бой за населенный пункт Ханукало.

Третьей роте предстояло захватить обледеневший железнодорожный вал. Герой Советского Союза Кузьма Высоцкий — командир пулеметного взвода, выручил товарищей. Он связал несколько пулеметных ремней, взобрался с ними на вал и, закрепив их за рельсы, вытащил за собой пулемет. Под прикрытием пулеметного огня бойцы без единого выстрела подошли к Ханукало и внезапным ударом опрокинули. Вслед за Ханукало батальон Краснова, с ходу занял станцию Монана.

(Этот эпизод «Зимней войны» известен как «Битва за острова» и был хорошо описан еще в советское время в книге «Бои в Финляндии» изданной еще в 1941 году. Танковый бросок по льду Финского залива был одной из самых успешных операций Красной армии в «Зимней войне»).

К материку.

По льду Финского залива, по глубокому снегу вел лейтенант Краснов свой батальон на материк. Каждые несколько шагов доставались с боя. Красные бойцы не знали усталости, доблесть их была беспредельна. Двигаясь вперед они занимали и очищали мелкие острова от шюцкоровских вояк (на самом деле бойцы финских охранных корпусов не имели самостоятельных подразделений на фронте, воюя как обычные солдаты). Щюцкоры сдавали подступ за подступом, которые они считали «неприступными». Батальон Краснова приближался к материку.

Нужен был молниеносный натиск, быстрота и вместе с тем организованность и верный расчет. Анатолий Краснов вывел батальон на исходные позиции, посадил на танки и скомандовал: «Полный газ». Здесь было все: и быстрота, и натиск и правильный — точный расчет командира. И через 30 минут высота на материке перешла в руки красных бойцов.

Исход боя за обладание высотой решил геройский поступок пулеметчика Шамонова. Видя, что враг слева ведет ураганный огонь, он обошел вражеского пулеметчика и, овладев его пулеметом, залил белофиннов свинцом. Неприятель в беспорядке отступил, оставив красным бойцам 3 пушки, 6 станковых пулеметов, винтовки и 35 тысяч патронов.

Едва комбат успел отправить своему командованию боевое донесение о взятии высоты, как в отчаянье враг предпринял контратаку и начал обход батальона. Боевой комбат приказал дать по белофиннам пулеметную очередь, но у пулемета перекосило ленту.

Тогда, чтобы выиграть время красные бойцы открыли ружейный огонь…

Но что это?!

Анатолий, ровно сквозь сон, видит, как над ним нагибается кулак Александров из Спиридоновки…

Бредовое состояние продолжалось всего лишь миг. Тяжело раненный в живот Анатолий продолжал руководить боем и довел его до победного конца. Контратака была отбита. Красные бойцы твердо и навсегда закрепились на высоте».