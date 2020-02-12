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Пензенцы рассказали о тяжелом состоянии «пса-швабры»

12 февраля в 11:54 206 просмотров

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» показали в Сети первые преображения собаки, шерсть которой превратилась в огромные колтуны, сделав из пса «швабру».

«А вот и наш малыш Ассаи, чтобы вы понимали запущенность положения, то пишем страшную цифру 4 килограмма — это вес песика. Он словно кошка, хотя у нас в центре даже коты весят больше», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они предположили, что когда-то песик был домашним, но, видимо, очень давно. Сотрудники фонда постригли собаку как смогли. В дальнейшем они планируют воспользоваться услугами груммера.

«Пока намного важнее разобраться с его здоровьем. И первое чем мы займемся — его передней лапой. Скорее всего, там сломана коленная чашечка, это покажет рентген. И самая главная задача — откормить Ассаи до нормального состояния. Этому мальчишке очень нужно внимание и доброта, забота и любовь», — пояснили работники центра «Питомец».

Узнать о том, как помочь мальчишке встать на ноги, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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