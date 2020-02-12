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В пензенском музее им. Ульянова открылась выставка «И помнит мир спасенный»

12 февраля в 11:55 146 просмотров

В Пензе в музее им И. Н. Ульянова открылась выставка работ студентов многопрофильного техникума «Мокшанский интернат”. Они посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для авторов выставка в столь крупном музее — в новинку. На ней представлены рисунки карандашом, тушью, красками и резьба по дереву. В техникуме «Мокшанский интернат” обучаются инвалиды второй и третьей групп, люди с ослабленным здоровьем.

Все создатели картин проходят обучение по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ”, после чего смогут работать дизайнерами.

«Сейчас возможно все, если вы освоили современные технологии. Бывает так, что один пост в интернете — и полмира смотрит”, — рассказывает мастер производственного обучения Любовь Трофимова.

Среди ее выпускников — сразу несколько дизайнеров и оформителей, но даже если хобби не стало профессией, любовь к искусству никуда не пропадает.

В «Мокшанском интернате” гордятся Юрием Гришиным — мастером резьбы по дереву. Юрий родился здоровым человеком, но по ряду причин у него отказал спинной мозг. Врачи опасались, что Гришин не встанет с кровати, но огромная сила воли победила болезнь. Во время реабилитации пациент попробовал для себя резьбу по дереву. Она настолько его захватила, что он практиковался по вечерам после занятий. Сейчас Юрий Гришин выбрал в качестве работы уход за больными людьми, в то время как творчество осталось его хобби: он с радостью проводит мастер-классы для всех желающих.

Посетить выставку (0+) можно с 11 февраля по 1 марта в музее им. И. Н. Ульянова.

Роман Галеев

Фотография: фото Романа Галеева

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